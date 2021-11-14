Відбулися завершальні матчі кваліфікації на ЧС-2022 у групах А та В.

Кваліфікація на ЧС-2020, Європа

Група А

Люксембург – Ірландія – 0:3

Голи: Даффі, 67, Огбене, 75, Робінсон, 88

Група B

Греція – Косово – 1:1

Голи: Масурас, 44 – Рахмані, 76

Обидва матчі не мали особливого турнірного значення, адже команди вже втратили будь-які шанси поборотися за путівки на в Катар. Їхня доля вирішувалася у паралельних поєдинках, де зустрічалися лідери груп.

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Греція та Косово за будь-якого результату залишалися б на своїх місцях. Лише нищівна поразка еллінів з різницею у чотири і більше м'ячів могла б підняти косоварів з останнього місця групи. Цього, прогнозовано, не трапилося.

А от Ірландії під кінець вдалося грюкнути дверима. Після трьох поразок на старті відбору британці більше не програвали. Сьогодні під їхнім натиском не встояв Люксембург. Команда Жерсона Родрігеса пропустила три "сухих" м'ячі та обмінялася з Ірландією місцями в таблиці.

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