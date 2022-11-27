ЧМ-2022: Иран готовит жалобу на США из-за неуважения к флагу
Юридический советник Федерации футбола Ирана заявил, что организация собирается подать официальную жалобу на США из-за некорректного изображения флага страны.
Дело в том, что официальный твиттер сборной США опубликовал результаты группы B. На изображении флаг Ирана был показан без государственного герба.
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Представители федерации футбола Ирана считают, что это нарушение устава ФИФА и пункта о дискриминации, и это нарушение может караться даже 10-матчевой дисквалификацией.
Интересно, что только на этом изображении флаг Ирана был неправильным – на всех других картинках его передавали верно.
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