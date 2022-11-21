Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд пропустит остаток чемпионата мира в Катаре из-за травмы головы, сообщает Khabaronline.

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30-летний вратарь Персеполиса вышел в основе в матче против Англии, но уже на 9-й минуте травмировался, столкнувшись с партнером по команде Маджидом Хоссейни. Врачи 10 минут приводили в чувство окровавленного футболиста и, казалось, он даже сможет продолжить матч. Однако, через несколько секунд Бейранванд снова схватился за голову и покинул поле на носилках – у него был сломан нос и подозрения на сотрясение мозга.

После игры он попал в госпиталь, где ему был объявлен окончательный вердикт – больничная койка и никакого футбола.

Напомним, сборная Ирана проиграла в этом матче со счетом 2:6 и занимает последнюю строчку в своей группе.

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