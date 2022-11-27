Юридичний радник Федерації футболу Ірану заявив, що організація збирається подати офіційну скаргу на США через некоректне зображення прапора країни.

Річ у тому, що офіційний твіттер збірної США опублікував результати групи B. На зображенні прапор Ірану був показаний без державного герба.

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Представники федерації футболу Ірану вважають, що це порушення статуту ФІФА та пункту про дискримінацію, і це порушення може каратися навіть 10-матчевую дискваліфікацією.

Цікаво, що лише на цьому зображенні прапор Ірану був неправильний – на всіх інших картинках його передавали вірно.

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