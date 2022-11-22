"Вчера я получил самую тяжелую новость, с которой мне только приходилось сталкиваться. Мама сообщила, что мой дедушка умер минувшей ночью.

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Переключиться с постоянного плача на матч чемпионата мира было очень тяжело, но я выдержал это благодаря поддержке моей семьи и товарищей по команде. Я посвящаю эту игру именно ему", – написал Неко Уильямс в твиттере.

Добавим, что защитник отыграл 79 минут во встрече и покинул поле как раз перед тем, как Гарет Бейл забил спасательный пенальти.

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