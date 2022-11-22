ЧС-2022: гравець збірної Уельсу дізнався про смерть дідуся перед матчем з США – навіть це не завадило зіграти
Захисник збірної Уельсу Неко Вільямс одержав жахливу звістку перед стартовим матчем на ЧС-2022
"Вчора я отримав найважчу новину, з якою мені тільки доводилось стикатися. Мама повідомила, що мій дідусь помер минулої ночі.
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Перемикнутися з постійного плачу на матч чемпіонату світу було надзвичайно важко, але я витримав це завдяки підтримці моєї сім'ї та товаришів по команді. Я присвячую цю гру саме йому", – написав Неко Вільямс у твіттері.
Додамо, що захисник відіграв 79 хвилин у зустрічі та покинув поле якраз перед тим, як Гарет Бейл забив рятівний пенальті.
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