"Вчора я отримав найважчу новину, з якою мені тільки доводилось стикатися. Мама повідомила, що мій дідусь помер минулої ночі.

Порятунок кривдників збірної України у відеоогляді матчу США – Уельс – 1:1

Перемикнутися з постійного плачу на матч чемпіонату світу було надзвичайно важко, але я витримав це завдяки підтримці моєї сім'ї та товаришів по команді. Я присвячую цю гру саме йому", – написав Неко Вільямс у твіттері.

Додамо, що захисник відіграв 79 хвилин у зустрічі та покинув поле якраз перед тим, як Гарет Бейл забив рятівний пенальті.

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