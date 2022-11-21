Сборная Уэльса сумела спастись в матче против США в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Гарет Бейл хорошо выступает на ЧМ-2022 и без гольфа. Главный тренер сборной Уэльса запретил живой легенде играть в гольф в Катаре, чтобы быть сосредоточенным на игре за сборную – и капитан продолжает спасать свою команду. При счёте 0:1 в самом конце встречи Гарет заработал пенальти, и сам же его реализовал.

Уэльс вырвал ничью с США в битве за второе место – Бэйл снова спас, забив первый за 64 года гол валлийцев на ЧМ

Этот гол стал для сборной Уэльса на ЧМ первым за 64 года. Как подсчитал статистический портал Opta, между голом Терри Медвина в ворота Венгрии 17 июня 1958 года и голом Бейла в ворота сборной США прошло 23533 дня. Это – рекордный срок между двумя голами для какой-либо национальной сборной на чемпионатах мира.

Нельзя не отметить и сборную США. Тимоти Веа забил валлийцам, и тем самым продолжил тренд, заданный Пеле. Любят сыновья профессиональных футболистов забивать сборной Уэльса на чемпионатах мира!