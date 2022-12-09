"Французы достаточно мощно идут по турниру. Испанцы начали мощно, но ничья с немцами, проигрыш японцам, вылет от Марокко со своим олдскульным футболом стали разочарованием. Второй ЧМ показал, что испанцы с олдскульным футболом ничего не могут показать. Даже немцы показывали футбол, который доставлял удовольствие, но не смогли найти баланс.

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Также разочаровала Бельгия: такого же плана футбол, с контролем мяча, но как показала практика такой футбол уже не проходит на ЧМ", – цитирует Хацкевича FanDay.

Также экс-игрок и тренер Динамо сделал прогноз по поводу участников финала ЧМ-2022. По его мнению, в решающем матче за Кубок мира сыграют Бразилия и Франция.

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