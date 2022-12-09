"Французи йдуть досить потужно. Іспанці почали потужно, але нічия з німцями, поразка японцям, виліт від Марокко зі своїм олдскульним футболом стали розчаруванням. Другий чемпіонат світу показав, що іспанці з олдскульним футболом нічого не можуть показати. Навіть німці демонстрували футбол, який приносив задоволення, але не змогли знайти баланс.

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Також розчарувала Бельгія: такого ж плану футбол, з контролем м'яча, але, як показала практика, такий футбол вже не проходить на ЧС", – цитує Хацкевича FanDay.

Також екс-гравець та тренер Динамо зробив прогноз щодо учасників фіналу ЧС-2022. На його думку, у вирішальному матчі за Кубок світу зіграють Бразилія та Франція.

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