Один из фанатов сборной Бразилии оказался в достаточно необычной ситуации во время матча чемпионата мира.

Во время поединка Хорватия – Бразилия оператор выхватил одного болельщика, занятого довольно необычным делом как для футбольного поединка.

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Мужчина держал смартфон так, чтобы его девушка могла видеть свое отражение и подвести ресницы. Болельщик во время этого подмигнул кому-то проходящему мимо, за что получил неодобрительный взгляд. Видео стало вирусным и набрало 13 млн просмотров.

Добавим, что матч Хорватия – Бразилия завершился громкой сенсацией: "клетки" оказались сильнее в серии пенальти и вышли в полуфинал ЧМ-2022.

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