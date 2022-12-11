Один з фанатів збірної Бразилії опинився у досить незвичній ситуації під час матчу чемпіонату світу.

Під час поєдинку Хорватія – Бразилія оператор вихопив одного вболівальника, який був зайнятий досить незвичною справою як для футбольного поєдинку.

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Чоловік тримав смартфон так, аби його дівчина могла бачити своє відображення та підвести вії. Вболівальник під час цього підморгнув комусь, хто проходив повз, за що отримав несхвальний погляд. Відео стало вірусним та набрало 13 млн переглядів.

Додамо, що матч Хорватія – Бразилія завершився гучною сенсацією: "картаті" виявились сильнішими у серії пенальті та вийшли у півфінал ЧС-2022.

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