Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что будущий Мундиаль будет сыгран при заполненных трибунах.

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Я на 100% уверен, что это будет невероятно. Там будет та же магия, которая объединяет мир. Мы вернемся туда, где должны быть", – цитирует слова Инфантино из виртуальной пресс-конференции в Женеве спортивный журналист Роб Харрис на своей странице в Твиттере.

Напомним, предстоящий чемпионат мира должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Украина попала в группу D европейского отбора – за выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Боснией и Грецеговиною, Финляндией и Казахстаном.

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