Состоялись поединки первого тура квалификации к ЧМ-2022 в группах E и G. Читайте отчет на Футбол 24.

ЧМ-2022, 1-й тур

Группа E

Бельгия – Уэльс – 3:1

Голы: Де Брюйне, 22, Т. Азар, 28 Лукаку, 73 (пен.) – Уилсон, 10

Эстония – Чехия – 2:6

Голы: Саппинен, 12, Аниер, 86 – Шик, 18, Барак, 27 Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56

Группа G

Гибралтар – Норвегия – 0:3

Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57

Латвия – Черногория – 1:2

Голы: Икауньекс, 40 – Йоветич, 41, 83

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Сборная Бельгии поражает звездностью своего состава, но Уэльс быстрым голом быстро опустил хозяев на землю. Подопечные Мартинеса пришли в себя, и еще до перерыва Де Брюйне и Торган Азар вывели свою команду вперед. Далее хозяева контролировали ход поединка, а Лукаку поставил логическую точку, реализовав пенальти. Бельгия успешно подтвердила свой статус фаоврита группы Е.

В параллельном матче полурезервный состав Эстонии пытался продержаться против чехов, но не удалось. Гости забивали голы на любой вкус. Стоит подчеркнуть, что из 6-ти голов сборной Чехии хет-триком отметился хавбек Вест Хэма Томаш Соучек. Хозяева, которые были вынуждены перед матчем менять значительную часть команды из-за вспышки коронавируса, пытались не упасть лицом в грязь и все же два мяча отыграли.

Эрлинг Холанд вышел в старте сборной Норвегии на поединок со скоромным Гибралтаром. Все ожидали феерии от звезды Бундеслиги, но в этот вечер форвард Борусии Д не забивал. Однако это не помешало норвежцам тремя голами без ответа завоевать первую строчку группы G.

Претенденты на звание аутсайдеров этой же группы Латвия и Черногория также выясняли отношения. Героем поединка стал звезда Монако Йоветич, который дублем подарил три очка сборной Черногории.

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