Відбулись поєдинки першого туру кваліфікації до ЧС-2022 у групах E та G. Читайте звіт на Футбол 24.

ЧС-2022, 1-й тур

Група E

Бельгія – Уельс – 3:1

Голи: Де Брюйне, 22, Т. Азар, 28, Лукаку, 73 (пен.) – Вілсон, 10

Естонія – Чехія – 2:6

Голи: Саппінен, 12, Анієр, 86 – Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56

Група G

Гібралтар – Норвегія – 0:3

Голи: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57

Латвія – Чорногорія – 1:2

Голи: Ікауньєкс, 40 – Йоветіч, 41, 83

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Збірна Бельгії вражає зірковістю свого складу, але Уельс швидким голом швидко опустив господарів на землю. Підопічні Мартінеса оговтались, та ще до перерви Де Брюйне та Торган Азар вивели свою команду вперед. Далі господарі контролювали хід поєдинку, а Лукаку поставив логічну крапку, реалізувавши пенальті. Бельгія успішно підтвердила свій статус фаоврита групи Е.

У паралельному матчі напіврезервний склад Естонії намагався протриматись проти чехів, але не вдалось. Гості забивали голи на будь-який смак. Варто виділити, що з 6-ти голів збірної Чехії хет-триком відзначився хавбек Вест Хема Томаш Соучек. Господарі, які були змушені перед матчем змінювати значну частину команди через спалах коронавірусу, намагались не впасти лицем у грязюку і все ж два м'ячі відквитали.

Ерлінг Холанд вийшов у старті збірної Норвегії на поєдинок зі скоромним Гібралтаром. Усі очікували феєрії від зірки Бундесліги, але цього вечора форвард Борусії Д не забивав. Проте це не завадило норвежцям трьома голами без відповіді здобути першу сходинку групи G.

Претенденти на звання аутсайдерів цієї ж групи Латвія та Чорногорія також з'ясовували стосунки. Героєм поєдинку став зірка Монако Йоветіч, який дублем подарував три очки збірній Чорногорії.

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