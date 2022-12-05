ЧМ-2022: Англия повторила рекорд результативности на крупных турнирах и установила достижение среди сборных Европы
Выступления на чемпионате мира в Катаре Англия точно может записать себе в актив. Но главные поединки еще впереди.
Накануне англичане легко разгромили Сенегал со счетом 3:0, доведя счет голов на этом ЧМ до 12-ти. Это повторение лучшего результата "Трех львов" по количеству мячей на крупных турнирах (Евро и Мундиаль).
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Также благодаря победе над африканцами Англия стала единственной европейской командой, которая доходила до 1/4 финала на каждом из трех последних крупных турниров.
Возможность улучшить достижение будет уже в субботу, 10 декабря, когда подопечные Гарета Саутгейта будут встречаться с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022. Начало встречи в 21:00.