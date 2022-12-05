Виступи на чемпіонаті світу в Катарі Англія точно може записати собі в актив. Але головні двобої ще попереду.

Напередодні англійці легко розгромили Сенегал з рахунком 3:0, довівши лік голів на цьому ЧС до 12-ти. Це повторення найкращого результату "Трьох левів" за кількістю м'ячів на великих турнірах (Євро та Мундіаль).

ЧС-2022: Англія та Франція зійдуться в другому чвертьфіналі

Також завдяки перемозі над африканцями Англія стала єдиною європейською командою, яка доходила до 1/4 фіналу на кожному з трьох останніх великих турнірів.

Можливість покращити досягнення буде вже у суботу, 10 грудня, коли підопічні Гарета Саутгейта зустрічатимуться із Францією у чвертьфіналі ЧС-2022. Початок дуелі о 21:00.

12 - England have scored 12 goals in four matches at this year’s #FIFAWorldCup - the Three Lions’ joint-most at a single major tournament (World Cup and Euros), level with their 12 goals at the 2018 World Cup. Efficient. pic.twitter.com/MfZG4UmM21 — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2022