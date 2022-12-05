ЧС-2022: Англія повторила рекорд результативності на великих турнірах і встановила досягнення серед збірних Європи
13:31 - Читать на русском
Виступи на чемпіонаті світу в Катарі Англія точно може записати собі в актив. Але головні двобої ще попереду.
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Напередодні англійці легко розгромили Сенегал з рахунком 3:0, довівши лік голів на цьому ЧС до 12-ти. Це повторення найкращого результату "Трьох левів" за кількістю м'ячів на великих турнірах (Євро та Мундіаль).
ЧС-2022: Англія та Франція зійдуться в другому чвертьфіналі
Також завдяки перемозі над африканцями Англія стала єдиною європейською командою, яка доходила до 1/4 фіналу на кожному з трьох останніх великих турнірів.
Можливість покращити досягнення буде вже у суботу, 10 грудня, коли підопічні Гарета Саутгейта зустрічатимуться із Францією у чвертьфіналі ЧС-2022. Початок дуелі о 21:00.
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