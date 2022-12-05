"В первые 25-30 минут нам было немного сложно с мячом, но наши лучшие возможности были из-за того, что мы выиграли мяч у соперника. Думаю, что Беллингем и Хендерсон были выдающимися в этом аспекте. Они оба направленные на атаку полузащитники и двигаются к воротам соперника. Хендо не забивает много голов, но я думаю, что он был выдающимся.

Безапелляционный разгром Сенегала в видеообзоре матча с Англией – 0:3

Джордан объединяет команду. Он был выдающимся в расположении команды, Хендерсон настоящий лидер. Его выступления были для нас самыми высокими ценностями. Блестящее выступление сегодня, я видел немного критику по поводу его игры. Это смешно. Его недооценивают насчет техничности, но он снова сыграл в большой игре, забил грандиозный гол. Пора, чтобы Хендерсон получил немного уважения.

Первые 35 минут были тяжелыми. Сенегал был действительно компактным, энергичным и несколько раз создавал опасные моменты. Мы знали, что нам нужно забить первый гол. Англия показала, что может забивать голы сама. Мы показали, что можем быть хладнокровными в решающие моменты и реализовали действительно хорошие моменты. Команда также показала, что может оставить ворота без пропущенного гола, и это будет очень важно, если мы хотим выиграть следующий матч", – сказал Саутгейт Express.

Напомним, что Англия разгромила Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, где сойдётся с Францией.

Англия разгромила Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – два героя Саутгейта и финиш для лучших африканцев