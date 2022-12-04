4 декабря состоялось еще два поединка 1/8 финала ЧМ-2022, благодаря которым определились еще два четвертьфиналиста.

Фоден, Кейн и Сака / фото из открытых источников

Англия и Франция сформировали вторую пару на стадии 1/4 финала чемпионата мира-2022. Очный матч "гальских петухов" и "трех львов" состоится уже 10 декабря.

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Обоим титанам европейского футбола не пришлось прилагать для этого сверхусилий. Франция уверенно обыграла Польшу со счетом 3:1, а Англия разгромила Сенегал со счетом 3:0.

Добавим, что уже завтра, 5 декабря, будет определена еще одна пара участников четвертьфинала ЧМ-2022. Япония сойдётся с Хорватией, а Бразилия с Южной Кореей.

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