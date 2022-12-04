4 грудня відбулись ще два поєдинки 1/8 фіналу ЧС-2022, завдяки яким визначились ще два чвертьфіналісти.

Фоден, Кейн та Сака / фото з відкритих джерел

Англія та Франція сформували другу пару на стадії 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022. Очний матч "гальських півнів" та "трьох левів" відбудеться вже 10 грудня.

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Обом титанам європейського футболу не довелось докладати для цього надзусиль. Франція впевнено обіграла Польщу з рахунком 3:1, а Англія розгромила Сенегал з рахунком 3:0.

Додамо, що вже завтра, 5 грудня, буде визначена ще одна пара учасників чвертьфіналу ЧС-2022. Японія зійдеться з Хорватією, а Бразилія з Південною Кореєю.

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