ЧМ-2019 U-20: Аргентина разгромила ЮАР, Франция в большинстве победила Саудовскую Аравию

В матче 1-го тура группового раунда Чемпионата мира U-20 сборная Португалии обыграла Южную Корею (1:0), Франция разобралась с Саудовской Аравией (2:0), а Панама спасла ничью с Мали (1:1).

Чемпионат мира-2019 U-20, 1-й тур, группа F

Португалия – Южная Корея – 1:0

Гол: Тринчау, 7

Аргентина – ЮАР – 5:2

Голы: Вера, 4, Барко, 63, (пен), 71, Хулиан Альварес, 78, Гайч, 90+2 – Филлипс, 23, Фостер, 85, (пен)

Группа E

Франция – Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Фофана, 43, Гуири, 75

Удаление: Аль-Гашаян, 12

Панама – Мали – 1:1

Голы: Валанта, 87, (пен) – Конте, 39

Португалия без особых проблем победила Южную Корею в своем первом матче на молодежном Чемпионате мира. Единственным голом отметился Тринчау еще на 7-й минуте матча. Европейцы больше владели мячом и были ближе ко второму голу, чем корейцы к ничьей, однако все завершилось минимальной победой пиренейцев.

Франция в большинстве обыграла Саудовскую Аравию. Саудиты остались в меньшинстве уже на 12-й минуте и европейцы этим воспользовались, забив по разу в каждом из таймов.

Панама вырвала ничью в матче с Мали. Конте вывел африканскую сборную в конце первого тайма и игра шла к победе, пока Валанта на 87-й минуте не установил ничейный счет, реализовав пенальти.

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Аргентина разгромила ЮАР. В первом тайме команды обменялись голами, но во втором после реализованного пенальти Барко Филлипс подвел ЮАР, получив прямую красную карточку. После этого Барко, Хулиан Альварес и Гайч довели счет до разгромного. Фостер голом с пенальти сократил отставание, но большего африканцами достичь не удалось.