ЧС-2019 U-20: Аргентина розгромила ПАР, Франція у більшості перемогла Саудівську Аравію

У матчі 1-го туру групового раунду Чемпіонату світу U-20 збірна Португалії обіграла Південну Корею (1:0), Франція розібралась із Саудівською Аравією (2:0), а Панама врятувала нічию з Малі (1:1).

Чемпіонат світу-2019 U-20, 1-й тур, група F

Португалія – Південна Корея – 1:0

Гол: Трінчау, 7

Аргентина – ПАР – 5:2

Голи: Вера, 4, Барко, 63, (пен), 71, Хуліан Альварес, 78, Гайч, 90+2 – Філліпс, 23, Фостер, 85, (пен)

Вилучення: Філліпс, 65

Група E

Франція – Саудівська Аравія – 2:0

Голи: Фофана, 43, Гуірі, 75

Вилучення: Аль-Гашаян, 12

Панама – Малі – 1:1

Голи: Валанта, 87, (пен) – Конте, 39

Португалія без особливих проблем перемогла Південну Корею у своєму першому матчі на молодіжному Чемпіонаті світу. Єдиним голом відзначився Трінчау ще на 7-й хвилині матчу. Європейці більше володіли м'ячем і були ближчими до другого голу, аніж корейці до нічиєї, проте все завершилось мінімальною перемогою піренейців.

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Франція в більшості обіграла Саудівську Аравію. Саудити залишились в меншості вже на 12-й хвилині і європейці цим скористались, забивши по разу в кожному з таймів.

Панама вирвала нічию у матчі з Малі. Конте вивів африканську збірну наприкінці першого тайму і гра йшла до перемоги, аж поки Валанта на 87-й хвилині не встановив нічийний рахунок, реалізувавши пенальті.

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Аргентина розтрощила ПАР. В першому таймі команди обмінялись голами, але в другому після реалізованого пенальті Барко Філліпс підвів ПАР, отримавши пряму червону картку. Після цього Барко, Хуліан Альварес і Гайч довели рахунок до розгромного. Фостер голом з пенальті скоротив відставання, але більшого африканцями досягнути не вдалось.