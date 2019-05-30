ЧМ-2019 U-20: Япония, Польша и Колумбия вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2019 среди команд U-20 в группах А и B.

Чемпионат мира-2019 U-20, 3 тур

Группа А

Сенегал U-20 – Польша U-20 – 0:0

Колумбия U-20 – Таити U-20 – 6:0

Голы: Синистеррра, 8, 37, Кучо, 38, 42, 70, Кайседо, 87

Удаление: Хейта, 83 (Таити)

Группа B

Эквадор U-20 – Мексика U-20 – 1:0

Гол: Плата, 12

Италия U-20 – Япония U-20 – 0:0

В 3 туре ЧМ-2019 среди команд U-20 в группе А Сенегал и Польша разошлись миром, а Колумбия уничтожила Таити. Сенегал и Колумбия – в плей-офф. Польша также вышла в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших 3 места в группах.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, є лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд

В группе B Италия и Япония голов не забивали, а Эквадор минимально обыграл Мексику. Европейцы и азиаты прошли дальше, Эквадор сохраняет шансы на плей-офф через 3 место.