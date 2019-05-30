ЧС-2019 U-20: Японія, Польща та Колумбія вийшли у плей-офф

Відбулися матчі 3-го туру чемпіонату світу-2019 серед команд U-20 у групах А та B.

Чемпіонат світу-2019 U-20, 3 тур

Група А

Сенегал U-20 – Польща U-20 – 0:0

Колумбія U-20 – Таїті U-20 – 6:0

Голи: Сіністеррра, 8, 37, Кучо, 38, 42, 70, Кайседо, 87

Вилучення: Хейта, 83 (Таїті)

Група B

Еквадор U-20 – Мексика U-20 – 1:0

Гол: Плата, 12

Італія U-20 – Японія – 0:0

У 3 турі ЧС-2019 серед команд U-20 у групі А Сенегал та Польща розійшлися миром, а Колумбія знищила Таїті. Сенегал та Колумбія – у плей-офф. Польща також вийшла в 1/8 фіналу як одна з найкращих команд, що посіли 3 місця у групах.

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В групі B Італія та Японія голів не забивали, а Еквадор мінімально обіграв Мексику. Європейці та азіати пройшли далі, Еквадор зберігає шанси на плей-офф через 3 місце.