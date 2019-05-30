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ЧМ-2019: сборная Украины U-20 сегодня сыграет матч 3-го тура – где смотреть

12:47 45 Читати українською
ЧМ-2019: сборная Украины U-20 сегодня сыграет матч 3-го тура – где смотреть
Украина U-20 / УАФ

Сборная Украины U-20 сегодня встретится со сборной Нигерии в рамках 3-го тура чемпионата мира.

 

Свое выступление на мундиале "сине-желтые" начали с победы над США – 2:1. В следующем матче наша сборная одолела сборную Катара – 1:0 и досрочно завоевала путевку в 1/8 финала. Сегодня Украина разыграет с Нигерией первое место в группе D. Начало – 21:30, прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале UA: Первый.

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Отметим, что в плей-офф попадут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. При равном количестве очков у нескольких участников в групповом турнире сначала учитываются разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых мячей во всех матчах, а затем – показатели конкурентов в личных встречах.

Таким образом, если сборная Украины не проиграет, то финиширует первой в квартете, в случае своего поражения и осечки американцев "сине-желтые" будут вторыми, а в условиях собственной неудачи и победы США – третьими.

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