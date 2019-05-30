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ЧС-2019: збірна України U-20 сьогодні зіграє матч 3-го туру – де дивитись

12:46 19 Читать на русском
ЧС-2019: збірна України U-20 сьогодні зіграє матч 3-го туру – де дивитись

Збірна України U-20 сьогодні зустрінеться зі збірною Нігерії у рамках 3-го туру чемпіонату світу.

 

Свій виступ на мундіалі "синьо-жовті" розпочали з перемоги над США – 2:1. У наступному матчі наша збірна здолала збірну Катару – 1:0 та достроково здобула путівку до 1/8 фіналу. Сьогодні Україна розіграє з Нігерією 1-е місце в групі D. Початок матчу – 21:30, пряму трансляцію матчу можна подивитись на каналі UA:Перший.

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Зазначимо, що до плей-офф потраплять по дві найкращі команди кожного квартету та чотири з шести найкращих збірних серед тих, що посядуть треті місця. За рівної кількості очок у кількох учасників у груповому турнірі спочатку враховуються різниця забитих і пропущених м'ячів і кількість забитих м'ячів у всіх поєдинках, а потім – показники конкурентів в особистих зустрічах.

Таким чином, якщо збірна України не програє, то фінішує першою у квартеті, у випадку своєї поразки й осічки американців "синьо-жовті" будуть другими, а за умов власної невдачі й перемоги США – третіми.

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Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Нігерія U-20 Нігерія U-20 Нігерія U-20 - Україна U-20
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