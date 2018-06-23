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ЧМ-2018: Сербия подаст протест на судейство в матче со Швейцарией

11:02 193 Читати українською
ЧМ-2018: Сербия подаст протест на судейство в матче со Швейцарией
Сербия – Швейцария / Sputnik International

В Футбольном союзе Сербии недовольны судейскими решениями в поединке против швейцарцев (1:2) на чемпионате мира-2018 и подадут протест в ФИФА.

"Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо эпизода с пенальти было еще большое количество моментов, которые трактовались против нас", – рассказал генеральный секретарь сербской федерации Йован Шурбатович в комментарии ТАСС.

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Напомним, что накануне сборная Сербии уступила швейцарцам (1:2) в матче группы Е, хотя балканцы первыми открыли счет усилиями Митровича.

В последнем туре группового этапа Мундиаля сербы сыграют против сборной Бразилии. На данный момент обе сборные не гарантировали выход в 1/8 финала ЧМ-2018, поэтому поединок станет решающим.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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ЧМ 2018 Сербия - Швейцария Сербия Сербия Швейцария Швейцария ФИФА
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