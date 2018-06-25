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ЧМ-2018: сенегалец Ваге стал самым молодым автором гола среди африканцев на чемпионатах мира

06:00 1 Читати українською
ЧМ-2018: сенегалец Ваге стал самым молодым автором гола среди африканцев на чемпионатах мира
ЧМ-2018: сенегалец Ваге стал самым молодым автором гола среди африканцев на чемпионатах мира

Защитник сборной Сенегала Мусса Ваге стал самым юным автором забитого мяча среди представителей Африки на мундиалях.

Юный защитник – самый молодой автор гола среди африканцев на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

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Ваге забил во втором тайме поединка против сборной Японии (2:2). На этот момент защитнику исполнилось 19 лет и 263 дня. Это позволило сенегальцу установить рекорд Африки.

Общий рекорд принадлежит легендарному Пеле, который впервые забил на Мундиале в возрасте 17-ти лет и 238-ми дней. Это произошло на ЧМ-1958, который проходил в Швеции. Король футбола забил на том первенстве 6 мячей и привел "селесао" к первой победе на Кубке мира.

Мусса Ваге играет за бельгийский Эйпен, в составе которого в сезоне 2017/18 провел 28 матчей и сделал 4 ассиста.

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
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