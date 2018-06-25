Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Сенегала в матче 2-го тура ЧМ-2018 сыграла вничью с японцами. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Сенегальцы по ходу матча дважды выходили вперед, но сборной Японии оба раза удавалось выровнять положение. Сначала в первом тайме на гол Мане ответил Инуи, а во второй половине игры Хонде понадобилось всего 7 минут для того, чтобы сравнять счет после забитого мяча Ваге.
Япония – Сенегал: результативная перестрелка без победителя
На 11-й минуте Садио Мане удалось забить после неудачной игры кипера японцев Кавасимы.
Гол Мане:
На 34-й минуте Нагатомо классно переиграл защитника, а Инуи отправил мяч в дальний угол ворот.
Гол Инуи:
Мусса Ваге на 71-й минуте прекрасным ударом под перекладину замкнул прострел с левого фланга.
Гол Ваге:
Однако уже через 7 минут Кейсуке Хонда разобрался в чужой штрафной после ошибки голкипера сенегальцев Н'Диайе.
Гол Хонды:
Обзор матча: