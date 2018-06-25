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Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча

24 июня 19:58 1710 Читати українською
Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча
Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Сенегала в матче 2-го тура ЧМ-2018 сыграла вничью с японцами. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Сенегальцы по ходу матча дважды выходили вперед, но сборной Японии оба раза удавалось выровнять положение. Сначала в первом тайме на гол Мане ответил Инуи, а во второй половине игры Хонде понадобилось всего 7 минут для того, чтобы сравнять счет после забитого мяча Ваге.

Япония – Сенегал: результативная перестрелка без победителя

На 11-й минуте Садио Мане удалось забить после неудачной игры кипера японцев Кавасимы.

Гол Мане:

На 34-й минуте Нагатомо классно переиграл защитника, а Инуи отправил мяч в дальний угол ворот.

Гол Инуи:

Мусса Ваге на 71-й минуте прекрасным ударом под перекладину замкнул прострел с левого фланга.

Гол Ваге:

Однако уже через 7 минут Кейсуке Хонда разобрался в чужой штрафной после ошибки голкипера сенегальцев Н'Диайе.

Гол Хонды:

Обзор матча:

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
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