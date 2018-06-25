Япония – Сенегал: слишком много Инуи для Мане, рекорд Хонды и "фестиваль" голкиперов

Япония и Сенегал сыграли на групповом этапе ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Япония – Сенегал начался в 18:00 по киевскому времени. Игра завершилась ничьей 2:2. Голами отметились Мане, Инуи, Ваге и Хонда.

Япония – Сенегал – видео голов

Подопечные Алью Сиссе начали активнее и уже в дебюте встречи заработали право на выполнение довох угловых ударов, от которых не получили никаких дивидендов. Японцы довольно успешно отражали стартовые атаки африканцев, пока соперникам не решил помочь голкипер Кавасима. Сабали из пределов штрафной нанес не слишком сильный удар по воротам сборной Японии, а Кавасима, даже не пытаясь поймать мяч, выбил его кулаками прямо в Мане, от которого сфера и попала в сетку.

После забитого мьча Сенегал довольно уверенно контролировал игру, но не сумел сохранить свои ворота на замке. Нагатомо, получив классную дальнюю передачу в штрафную, на приеме обыграл двух соперников и отдал передачу на Инуи, который классным обводящим ударом в дальний угол сравнял счет.

В конце первого тайма Ньянг мог снова вывести Сенегал вперед, но не сумел переиграть Кавасиму, пробивая под острым углом.

После перерыва африканцы снова начали активнее, однако организовать что-то по-настоящему острое у ворот Кавасимы у них никак не получалось. А вот японцы, перехватив инициативу ближе к середине второго тайма, потеряли два роскошных момента. Сначала Осако чудом не замкнул прострельную передачу Шибасаки с правого фланга, махнув бутсой мимо мяча, а затем Инуи после гениальной передачи пяткой от партнера пробил в крестовину ворот Н'Диайе.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Неписаное футбольное правило сработало на 71-й минуте, когда Ваге снова вывел Сенегал вперед. Блестящую голевую комбинацию команды Сиссе начал Сабали. Левый защитник обыграл соперника финтом а-ля Зидан и переправил сферу вдоль вратарской на Ньянга, который шипами бутсы перевел еще дальше на Ваге, а тот с нескольких метров расстрелял ближний угол.

Однако радость Сенегала длилась совсем недолго – каких-то 7 минут. После навеса с правого фланга голкипер Н'Диайе вышел из ворот и не попал по мячу, а его партнер сыграл прямо на Инуи. Новичок Бетиса не растерялся и мгновенно отдал передачу на Хонду, который расстрелял почти пустые ворота.

Больше команды голов не забивали и остались лидерами группы (у обоих – по 4 очка). Польша и Колумбия, которые сыграют позже, пока очков не набирали.

Слишком много Инуи для Мане

Форвард Ливерпуля с первых минут встречи всем своим видом и игрой демонстрировал, что он хочет победить в этом матче и максимально приблизить свою команду к плей-офф. Мане активно двигался впереди, конструировал игру своей команды и, в конце концов, именно он открыл счет, оказавшись в нужном месте в нужное время. Конечно, не обошлось без везения, ведь Кавасима сделал все возможное от себя, чтобы мяч от звезды сборной Сенегала залетел в сетку ворот. ФИФА наградила Мане званием "Man of the Match", однако это решение выглядит довольно противоречивым на фоне еще более яркой игры Такаси Инуи.

30-летний японец бесплатно достался Бетису после того, как у него завершился контракт с Эйбаром. На ЧМ-2018 цена на технического атакующего хава точно подпрыгнет в несколько раз, поэтому боссам с Бенито Вильямарин можно стоя аплодировать за такое соглашение. Инуи регулярного терроризировал ворота Сенегала, и именно его "самураи" должны благодарить за двойной камбэк. В первом тайме он сравнял счет блестящим обводным ударом в дальний угол, а после перерыва отдал передачу на Хонду, которому оставалось попасть в створ. Мог быстроногий японец и забить один из лучших голов ЧМ-2018, но его изящный выстрел приняла на себя крестовина ворот. В отличие от ФИФА, аналитический портал Whoscored считает именно Инуи игроком матч, поставив ему оценку 8.1.

"Фестиваль" голкиперов

Без участия Кавасимы и Н'Диайе в этом матче точно не было бы такой веселой перестрелки. Сначала на сцену вышел голкипер сборной Японии, подариd гол Мане. Чем его так напугал не сильный удар Сабали, сказать трудно, но вместо того, чтобы спокойно ловить мяч в руки, вратарь "самураев" решил отбить сферу... да еще и кулаками, да еще и перед собой, да еще и прямо в колено Мане. Словом, получилось фатально и даже курьезно.

Н'Диайе при счете 2:1 в пользу своей команды, видимо, также загрустил и решил организовать триллер. Сначала голкипер сборной Сенегала неоправданно вышел из ворот, пытаясь перехватить навес с правого фланга, который, похоже, полностью контролировали защитники. В итоге он забавно пролетел мимо мяча, который защитник выбил на Инуи, а тот мгновенно нашел Хонду. Что было дальше – всем хорошо известно. А триллера таки не избежать, ведь в последнем туре не менее три команды этой группы будут претендовать на выход в плей-офф.

Интересные факты

– Хонда стал первым японским игроком, который отмечался на чемпионатах мира.

– Сенегал повторил рекорд Камеруна, как африканская сборная с самой длинной беспроигрышной серией на групповых этапах чемпионатов мира – 5 матчей.

ЧМ-2018, группа Н, 2-й тур

Япония – Сенегал – 2:2

Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 – Мане, 11 Ваге, 71