ЧМ-2018: сборная Туниса выйдет на матч с Панамой без запасного вратаря

Сборная Туниса переживает кадровые проблемы перед матчем с Панамой.

В расположении сборной Туниса остался лишь один здоровый голкипер, сообщает издание ВВС.

Во время первого матча тунисцев на чемпионате мира-2018 со сборной Англии основной вратарь команды Муез Хассен получил травму плеча и был вынужден покинуть поле.

Панама – Тунис: анонс матча ЧМ-2018

Второй голкипер команды Фарук Бен Мустафа позже повредил колено на тренировке и также не сможет помочь партнерам в игре с панамцами. Таким образом, в матче с Панамой у сборной Туниса будет доступен только один вратарь – Аймен Матлаути.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Туниса и Панамы состоится сегодня, начало в 21:00.

Нигерия – Аргентина: слезы игроков, ковер и палец Марадоны, бандера и чары фанаток – как пережить драму на ЧМ-2018