ЧМ-2018: сборная Туниса выйдет на матч с Панамой без запасного вратаря

Сборная Туниса переживает кадровые проблемы перед матчем с Панамой.
В расположении сборной Туниса остался лишь один здоровый голкипер, сообщает издание ВВС.
Во время первого матча тунисцев на чемпионате мира-2018 со сборной Англии основной вратарь команды Муез Хассен получил травму плеча и был вынужден покинуть поле.
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Второй голкипер команды Фарук Бен Мустафа позже повредил колено на тренировке и также не сможет помочь партнерам в игре с панамцами. Таким образом, в матче с Панамой у сборной Туниса будет доступен только один вратарь – Аймен Матлаути.
Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Туниса и Панамы состоится сегодня, начало в 21:00.
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