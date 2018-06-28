toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНГЛИЯ - БЕЛЬГИЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - ПОЛЬША ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: сборная Туниса выйдет на матч с Панамой без запасного вратаря

14:40 31 Читати українською
ЧМ-2018: сборная Туниса выйдет на матч с Панамой без запасного вратаря
Муез Хассен / Фото из соцсетей

Сборная Туниса переживает кадровые проблемы перед матчем с Панамой.

В расположении сборной Туниса остался лишь один здоровый голкипер, сообщает издание ВВС.

Во время первого матча тунисцев на чемпионате мира-2018 со сборной Англии основной вратарь команды Муез Хассен получил травму плеча и был вынужден покинуть поле.

Панама – Тунис: анонс матча ЧМ-2018

Второй голкипер команды Фарук Бен Мустафа позже повредил колено на тренировке и также не сможет помочь партнерам в игре с панамцами. Таким образом, в матче с Панамой у сборной Туниса будет доступен только один вратарь – Аймен Матлаути.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Туниса и Панамы состоится сегодня, начало в 21:00.

Нигерия – Аргентина: слезы игроков, ковер и палец Марадоны, бандера и чары фанаток – как пережить драму на ЧМ-2018

ЧМ 20183 тур

Панама - Тунис: Четверг 28 июня 2018

Панама
до матча
5
час
:
52
мин
Тунис
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Тунис Тунис Чемпионат мира-2018 Панама - Тунис Муез Хассен Муез Хассен Аймен Матлаути Аймен Матлаути
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
52
мин
Сенегал
17:00
Колумбия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук