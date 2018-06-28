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ЧС-2018: збірна Тунісу вийде на матч з Панамою без запасного воротаря

14:40 97 Читать на русском
ЧС-2018: збірна Тунісу вийде на матч з Панамою без запасного воротаря
Муез Хассен / Фото з соцмереж

Збірна Тунісу переживає кадрові проблеми перед матчем з Панамою.

В розташуванні збірної Тунісу залишився лише один здоровий голкіпер, повідомляє видання ВВС.

Під час першого матчу тунісців на чемпіонаті світу-2018 зі збірною Англії основний воротар команди Муез Хассен отримав травму плеча і був змушений покинути поле.

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Другий голкіпер команди Фарук Бен Мустафа пізніше пошкодив коліно на тренуванні і також не зможе допомогти партнерам у грі з панамцями. Таким чином, в матчі з Панамою у збірної Тунісу буде доступний тільки один воротар – Аймен Матлауті.

Матч третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Тунісу і Панами відбудеться сьогодні, початок о 21:00.

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ЧС 20183 тур

Панама - Туніс: Четвер 28 червня 2018

Панама
до матчу
5
год
:
50
хв
Туніс
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Теги
ЧС 2018 Туніс Туніс Чемпіонат світу-2018 Панама - Туніс Муез Хассен Муез Хассен Аймен Матлауті Аймен Матлауті
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