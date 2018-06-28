Панама – Тунис: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Панамы и Туниса встретятся в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе G. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Панама – Тунис

28 июня, 21:00, Саранск, Мордовия-Арена

Главный арбитр: Наваф Шукралла (Бахрейн)

Телетрансляция на канале "НТН". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Панама и Тунис досрочно завершили борьбу за выход из квартета G – перед последним матчем группового этапа в активе этих команд нет ни одного очка. Если от представителя Нового мира никто особых свершений не ждал, то на африканцев перед турниром возлагались более серьезные надежды.

В первом туре они их оправдали, дав бой Англии, – фаворит вырвал победу лишь в компенсированное время. А вот против бельгийцев "орлы Карфагена" очень быстро расклеились и получили 5 голов в свои ворота.

Панама – Тунис: прогноз на матч ЧМ-2018

Панамцы подверглись еще более разгромному поражению – 1:6 от Англии. Однако сумели организовать свой гол на Мундиале – отличился 37-летний Фелипе Балой. С девятью пропущенными мячами "каналерос" находятся в статусе худшей команды чемпионата мира-2018. Главной задачей для них на отчетную игру будет потеря этого позорного звания. У Туниса не менее важная цель – прервать 13 матчевую безвыигрышную серию на Мундиалях, которая длится с 1978 года.

Статистика

Панама и Тунис раньше не встречались.

Кадры

У Панамы дисквалифицированы два игрока основы – правый защитник Михаэль Мурильо и центральный хавбек Армандо Купер. Они заработали по две желтые карточки в предыдущих матчах.

На ворота Туниса станет третий голкипер Аймен Матлути, ведь основной вратарь Муез Хассен не доиграл матч с англичанами, а его дублер Фарук Бен Мустафа получил повреждение на тренировке. В обороне арабской сборной из-за травмы не сыграет Дилан Бронн.

Слова

"Мне очень понравилось наблюдать за матчами на этом чемпионате мира, я счастлив быть здесь. Жаль, что мы уже прекратили борьбу на турнире. Мы создаем историю, мы можем быть примером, мы оставим наследство для всей Панамы", – сказал главный тренер Панамы Эрнан Дарио Гомес.

"Мы провели две игры против более сильных команд. Теперь мы должны сосредоточиться на последнем матче, победить Панаму и прервать нашу 40-летнюю безвыигрышную серию на чемпионатах мира", – сказал защитник сборной Туниса Хамди Наггез.

Ориентировочные составы

Панама: Пенедо – Эскобар, Торрес, Бало, Дэвис – Барсенас, Годой, Гомес, Авила, Родригес – Перес.

Тунис: Матлути – Наггез, Беналуан, Мерия, Маалула – Хауи, Коже, Сасси – Бен-Юссеф, Хазри, Слит.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2