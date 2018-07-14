ЧМ-2018: Сборная Хорватии никогда в своей истории не побеждала Францию

Сборная Хорватии уже завтра может прервать свою неутешительную серию в поединках против французов.

Национальная сборная Хорватии никогда в своей истории не одерживала победу над сборной Франции. Ни в товарищеских поединках, ни в официальный встречах, сообщает MisterChip.

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Всего между сборными было сыграно пять поединков. Трижды торжествовали французы (в 1998 году французы победили 2:1, в 1999 – выиграли со счетом 3:0, а в 2000 году "галльские петухи" праздновали победу 2:0), дважды матч заканчивался вничью (2:2 в 2004 году и 0:0 в 2011 году).

Напомним, финал Мундиаля между сборными Франции и Хорватии состоится завтра, 15 июня в Москве. Начало в 18 часов по киевскому времени.

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