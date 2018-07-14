toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Сборная Хорватии никогда в своей истории не побеждала Францию

15:43 30 Читати українською
ЧМ-2018: Сборная Хорватии никогда в своей истории не побеждала Францию
Сборная Хорватии / Getty Images

Сборная Хорватии уже завтра может прервать свою неутешительную серию в поединках против французов.

Национальная сборная Хорватии никогда в своей истории не одерживала победу над сборной Франции. Ни в товарищеских поединках, ни в официальный встречах, сообщает MisterChip.

Франция – Хорватия: Nike уже выпустила футболки в честь победы французов в финале ЧМ-2018

Всего между сборными было сыграно пять поединков. Трижды торжествовали французы (в 1998 году французы победили 2:1, в 1999 – выиграли со счетом 3:0, а в 2000 году "галльские петухи" праздновали победу 2:0), дважды матч заканчивался вничью (2:2 в 2004 году и 0:0 в 2011 году).

Напомним, финал Мундиаля между сборными Франции и Хорватии состоится завтра, 15 июня в Москве. Начало в 18 часов по киевскому времени.

Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
1
час
:
47
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
47
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук