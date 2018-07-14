Франция – Хорватия: Nike уже выпустила футболки в честь победы французов в финале ЧМ-2018

Американская компания Nike уже подготовилась на случай победы Франции в финале чемпионата мира-2018. Известный производитель уже выпустил футболки сборной с двумя звездами над логотипом.

Компания Nike уже выпустила более 20 тысяч футболок в честь победы Франции в финале ЧМ-2018. В случае победы команды Дешама форма поступит в продажу на следующей неделе, сообщает Footy Headlines.

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На форме над эмблемой французов изображены две звезды, что символизирует две победы на чемпионатах мира. Напомним, пока что Франция становилась чемпионом мира лишь раз – в 1998 году. Хорватия в этом году впервые в своей истории вышла в финал Мундиаля.

К слову, матч Франция – Хорватия начнется завтра в 18:00.

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