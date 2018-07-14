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Франция – Хорватия: Nike уже выпустила футболки в честь победы французов в финале ЧМ-2018

10:01 17 Читати українською
Франция – Хорватия: Nike уже выпустила футболки в честь победы французов в финале ЧМ-2018
Сборная Франции / фото ФИФА

Американская компания Nike уже подготовилась на случай победы Франции в финале чемпионата мира-2018. Известный производитель уже выпустил футболки сборной с двумя звездами над логотипом.

Компания Nike уже выпустила более 20 тысяч футболок в честь победы Франции в финале ЧМ-2018. В случае победы команды Дешама форма поступит в продажу на следующей неделе, сообщает Footy Headlines.

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На форме над эмблемой французов изображены две звезды, что символизирует две победы на чемпионатах мира. Напомним, пока что Франция становилась чемпионом мира лишь раз – в 1998 году. Хорватия в этом году впервые в своей истории вышла в финал Мундиаля.

К слову, матч Франция – Хорватия начнется завтра в 18:00.

Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
7
час
:
52
мин
Хорватия
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