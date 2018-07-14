toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Збірна Хорватії ніколи в своїй історії не перемагала Францію

15:43 457 Читать на русском
ЧС-2018: Збірна Хорватії ніколи в своїй історії не перемагала Францію
Збірна Хорватії / Getty Images

Збірна Хорватії вже завтра може перервати свою невтішну серію у поєдинках проти французів.

Національна збірна Хорватії ніколи у своїй історії не здобувала перемогу над збірною Франції. Ні у товариських поєдинках, ні у офіційний зустрічах, повідомляє MisterChip.

Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана

Всього між збірними було зіграно п'ять поєдинків. Тричі тріумфували французи (У 1998 році французи перемогли 2:1, у 1999 – виграли з рахунком 3:0, а у 2000 році "гальські півні" святкували перемогу 2:0), двічі матч закінчувався нічиєю ( 2:2 в 2004 році та 0:0 в 2011 році).

Нагадаємо, фінал Мундіалю між збірними Франції та Хорватії відбудеться завтра, 15 липня у Москві. Початок матчу о 18 годині за київським часом.

Франція – Хорватія: Nike вже випустила футболки на честь перемоги французів у фіналі ЧС-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
1
дн
:
1
год
:
2
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Бельгія
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук