ЧС-2018: Збірна Хорватії ніколи в своїй історії не перемагала Францію

Збірна Хорватії вже завтра може перервати свою невтішну серію у поєдинках проти французів.

Національна збірна Хорватії ніколи у своїй історії не здобувала перемогу над збірною Франції. Ні у товариських поєдинках, ні у офіційний зустрічах, повідомляє MisterChip.

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Всього між збірними було зіграно п'ять поєдинків. Тричі тріумфували французи (У 1998 році французи перемогли 2:1, у 1999 – виграли з рахунком 3:0, а у 2000 році "гальські півні" святкували перемогу 2:0), двічі матч закінчувався нічиєю ( 2:2 в 2004 році та 0:0 в 2011 році).

Нагадаємо, фінал Мундіалю між збірними Франції та Хорватії відбудеться завтра, 15 липня у Москві. Початок матчу о 18 годині за київським часом.

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