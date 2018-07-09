toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: названы неожиданные причины фиаско Германии – DFB уже подготовил крутой план изменений

09:00 5 Читати українською
ЧМ-2018: названы неожиданные причины фиаско Германии – DFB уже подготовил крутой план изменений
Причины провала Германии на Чемпионате мира 2018
Тарас Котив Тарас Котив

Немецкий футбольный союз (DFB) предпринимал решительные меры на Чемпионате мира 2018, но не помогло. Сборная Германии нарушала режим – ее ждут перемены.

Игроки Бундестим разочаровали на Мундиале в России не только своей игрой. Слабая форма главных звезд, конфликты внутри коллектива, не лучшие тренерские решения. Называлось уже много причин провала Германии на ЧМ-2018. Подопечные Йоахима Лева оригинально нарушали режим. Вместо того, чтобы высыпаться по ночам, они очень много времени проводили за компьютерными играми.

ЧМ-2018: менеджер сборной Германии Бирхофф назвал виновников сенсационного вылета

Издание Bild считает, что именно это могло повлиять на форму игроков. На базе в Ватутинках они проводили море времени, играя по сети друг с другом или с оставшимися дома друзьями в FIFA, Fortnite и Call of Duty. Проблема приобрела такой масштаб, что Немецкий футбольный союз (DFB) вынужден был прибегать к радикальным шагам. В один прекрасный день на всей территории базы Бундестим был отключен wi-fi. Игроков мало не заставляли ложиться спать и отдыхать.

Возможно, они считали, что с такими соперниками хватит своего старого багажа. Однако и в самом деле, особенно в заключительном матче группового турнира против Южная Корея немцы выглядели очень уж вяло. Они не смогли провести ни одного матча, в котором бы тотально доминировали и выиграли по всем статьям.

Легендарная немецкая машина постоянно тормозила и не заводилась. Гари Линекеру даже пришлось менять свое крылатое выражение о том, что в футболе всегда побеждают немцы: "Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, но в конце концов немцы уже не всегда выигрывают. Предыдущая версия уже история".

DFB не собирается просто ждать изменений на одном мягком месте, зато активно участвует в реформировании Бундесфутбола. Не исключено, что некоторые игроки завершат свою карьеру в сборной. Сами футболисты в большинстве своем недвусмысленно заявляют, что планируют продолжать защищать цвета национальной команды. Пока известно только о большой обиде Месута Озила.

Йоахима Лева решили оставить у руля сборной из-за важной миссии – чемпион мира-2014 получил задание безболезненно провести Бундестим через смену поколений. Однако это не означает, что отныне состав команды будет революционно другой. За дни, которые остались до старта Лиги наций, с игроками будет проведено множество разговоров.

Впрочем кое-что уже известно. Немецкие СМИ видят структуру команды следующим образом: в воротах 32-летний Нойер и дальше будет №1 (факт, что травмированный 8 месяцев игрок возвращается сразу в основу также не лучшим образом сказался на микроклимате немцев на ЧМ-2018), но тер Штеген будет активнее давить на него.

ЧС-2018, Німеччина, провал, причини

Центральные защитники: Боатенг и Хуммельс имеют все данные и шансы сыграть на Евро-2020 в основе. Зюле и Рудигер в силу молодости будут оставаться только вторым вариантом. Джонатан Та может пойти на повышение. Слева проблемы. Хектор, который остался верен Кельну, хоть и вылетел во вторую лигу. Платтенхардт не убедил, возможно, подойдет серебряный призер Олимпиады Филипп Макс из Аугсбурга. На правом фланге следует поискать альтернативу Киммиху.

Хедира и Озил – одни из тех, кто может завершить со сборной. Брандту, Сане и Гнабри по 22 года, и у них будут свои шансы – не исключено, что и в ближайшем будущем. Горецка и Дракслер также молодые и перспективные в плане игры за основу. Место Тони Крооса фундаментальное. Опытных Мюллера и Ройса (Марко вообще только начал серьезную международную карьеру) еще рано списывать.

Атака – очередная проблема. Марио Гомесу в его 33 уже пора на пенсию. Нильсу Петрсену не хватает топ-класса. Тимо Вернер – надежда на годы и турниры вперед, но едва ли не единственная. Молодые Макс Филипп и Дэви Зельке еще очень нестабильны, однако должны навязывать конкуренцию в дефицитной линии.

Провал Німеччини на ЧС-2018, причини і наслідки, нова футбольна академія у Франкфурті, Німецький футбольний союз

Впечатляющая Академия Немецкого футбольного союза строится во Франкфурте

Кроме того, DFB уже начал строительство новой футбольной академии во Франкфурте. Bild опубликовал ее проект, и он впечатляет. Это будет некий учебно-исследовательский центр, где будут заниматься подготовкой судей, скаутов и разного рода тренеров. Строительство завершится в 2021 году, тогда же ждут открытия. Стоимость проекта – 150 млн евро, а это самая большая инвестиция в футбольное будущее на сегодня.

За последние 18 лет немцы серьезно работали над развитием талантов в молодежных академиях. Немецкие функционеры начинают заботиться о будущем сборной Германии не только тогда, когда нет результатов. Все начинается с юношеских команд, которые должны иметь такие же условия, которые есть у топовых клубов.

Футбольный союз в новой академии планирует привлекать все имеющиеся современные технологии для лучшего развития немецких игроков с помощью различных сфер: психологии, медицины и даже IT. В их распоряжении также будут новенькие спортивные поля, оздоровительные комнаты, тренажерные и фитнес залы. Это будут не только тренировки, но и настоящое аналитическая образование, которое будет развивать всех – от юношей до звезд главной Бундестим.

ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Германия Германия Германия ЧМ 2018 Йоахим Лёв Йоахим Лёв Німецький футбольний союз (DFB) Статьи Главное Тарас Котив Южная Корея - Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
12
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук