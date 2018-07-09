ЧМ-2018: названы неожиданные причины фиаско Германии – DFB уже подготовил крутой план изменений

Немецкий футбольный союз (DFB) предпринимал решительные меры на Чемпионате мира 2018, но не помогло. Сборная Германии нарушала режим – ее ждут перемены.

Игроки Бундестим разочаровали на Мундиале в России не только своей игрой. Слабая форма главных звезд, конфликты внутри коллектива, не лучшие тренерские решения. Называлось уже много причин провала Германии на ЧМ-2018. Подопечные Йоахима Лева оригинально нарушали режим. Вместо того, чтобы высыпаться по ночам, они очень много времени проводили за компьютерными играми.

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Издание Bild считает, что именно это могло повлиять на форму игроков. На базе в Ватутинках они проводили море времени, играя по сети друг с другом или с оставшимися дома друзьями в FIFA, Fortnite и Call of Duty. Проблема приобрела такой масштаб, что Немецкий футбольный союз (DFB) вынужден был прибегать к радикальным шагам. В один прекрасный день на всей территории базы Бундестим был отключен wi-fi. Игроков мало не заставляли ложиться спать и отдыхать.

Возможно, они считали, что с такими соперниками хватит своего старого багажа. Однако и в самом деле, особенно в заключительном матче группового турнира против Южная Корея немцы выглядели очень уж вяло. Они не смогли провести ни одного матча, в котором бы тотально доминировали и выиграли по всем статьям.

Легендарная немецкая машина постоянно тормозила и не заводилась. Гари Линекеру даже пришлось менять свое крылатое выражение о том, что в футболе всегда побеждают немцы: "Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, но в конце концов немцы уже не всегда выигрывают. Предыдущая версия уже история".

DFB не собирается просто ждать изменений на одном мягком месте, зато активно участвует в реформировании Бундесфутбола. Не исключено, что некоторые игроки завершат свою карьеру в сборной. Сами футболисты в большинстве своем недвусмысленно заявляют, что планируют продолжать защищать цвета национальной команды. Пока известно только о большой обиде Месута Озила.

Йоахима Лева решили оставить у руля сборной из-за важной миссии – чемпион мира-2014 получил задание безболезненно провести Бундестим через смену поколений. Однако это не означает, что отныне состав команды будет революционно другой. За дни, которые остались до старта Лиги наций, с игроками будет проведено множество разговоров.

Впрочем кое-что уже известно. Немецкие СМИ видят структуру команды следующим образом: в воротах 32-летний Нойер и дальше будет №1 (факт, что травмированный 8 месяцев игрок возвращается сразу в основу также не лучшим образом сказался на микроклимате немцев на ЧМ-2018), но тер Штеген будет активнее давить на него.

Центральные защитники: Боатенг и Хуммельс имеют все данные и шансы сыграть на Евро-2020 в основе. Зюле и Рудигер в силу молодости будут оставаться только вторым вариантом. Джонатан Та может пойти на повышение. Слева проблемы. Хектор, который остался верен Кельну, хоть и вылетел во вторую лигу. Платтенхардт не убедил, возможно, подойдет серебряный призер Олимпиады Филипп Макс из Аугсбурга. На правом фланге следует поискать альтернативу Киммиху.

Хедира и Озил – одни из тех, кто может завершить со сборной. Брандту, Сане и Гнабри по 22 года, и у них будут свои шансы – не исключено, что и в ближайшем будущем. Горецка и Дракслер также молодые и перспективные в плане игры за основу. Место Тони Крооса фундаментальное. Опытных Мюллера и Ройса (Марко вообще только начал серьезную международную карьеру) еще рано списывать.

Атака – очередная проблема. Марио Гомесу в его 33 уже пора на пенсию. Нильсу Петрсену не хватает топ-класса. Тимо Вернер – надежда на годы и турниры вперед, но едва ли не единственная. Молодые Макс Филипп и Дэви Зельке еще очень нестабильны, однако должны навязывать конкуренцию в дефицитной линии.

Впечатляющая Академия Немецкого футбольного союза строится во Франкфурте

Кроме того, DFB уже начал строительство новой футбольной академии во Франкфурте. Bild опубликовал ее проект, и он впечатляет. Это будет некий учебно-исследовательский центр, где будут заниматься подготовкой судей, скаутов и разного рода тренеров. Строительство завершится в 2021 году, тогда же ждут открытия. Стоимость проекта – 150 млн евро, а это самая большая инвестиция в футбольное будущее на сегодня.

За последние 18 лет немцы серьезно работали над развитием талантов в молодежных академиях. Немецкие функционеры начинают заботиться о будущем сборной Германии не только тогда, когда нет результатов. Все начинается с юношеских команд, которые должны иметь такие же условия, которые есть у топовых клубов.

Футбольный союз в новой академии планирует привлекать все имеющиеся современные технологии для лучшего развития немецких игроков с помощью различных сфер: психологии, медицины и даже IT. В их распоряжении также будут новенькие спортивные поля, оздоровительные комнаты, тренажерные и фитнес залы. Это будут не только тренировки, но и настоящое аналитическая образование, которое будет развивать всех – от юношей до звезд главной Бундестим.