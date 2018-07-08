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Отец Озила: На месте Месута я бы завершил выступления за сборную Германии

14:26 60 Читати українською
Отец Озила: На месте Месута я бы завершил выступления за сборную Германии
Месут Озил / фото: ФИФА

Отец хавбека сборной Германии Месута Озила Мустафа считает, что его сын должен завершить выступления за национальную команду. Причиной такого заявления стал шквал критики, который вылился на футболиста после провального чемпионата мира-2018.

Напомним, сборная Германии потеряла шансы защитить титул чемпиона мира уже после групвоого этапа. Немцы в 3 поединках с Мексикой, Швецией и Южной Кореей набрали лишь 3 очка и заняли последнее место в группе.

Болельщики, СМИ и представители сборной Германии одним из главных виновников провала назвали именно Озила. Отец футболиста Мустафа Озил стал на защиту сына.

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"На месте Месута я бы сказал: "Спасибо, но достаточно". Он подавлен, разочарован и обижен. Да, обижен. Его собственные болельщики освистывали его во время товарищеского матча с Австрией к ЧМ-2018, и он не может понять, почему.

Он играет за сборную уже давно и стал чемпионом мира. Всегда так: если побеждаем, то побеждаем все вместе, если проигрываем, то только из-за Озила. Его освистывают и делают козлом отпущения, и я прекрасно понимаю, почему он чувствует себя оскорбленным.

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Месут в течение многих лет был образцом для подражания. Эта ситуация абсурдна – он любит Германию и показал приверженность своей стране", – цитирует Мустафу Озила Bild.

ЧМ 20182 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Германия - Швеция Южная Корея - Германия Месут Озил Месут Озил Германия Германия Германия - Мексика
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