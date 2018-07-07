ЧМ-2018: менеджер сборной Германии Бирхофф назвал виновников сенсационного вылета

Легенда сборной Германии, экс-форвард Милана Оливер Бирхофф проанализировал причины сенсационного фиаско Бундестим на Чемпионате мира 2018.

Полузащитник Арсенала Месут Озил стал одним из главных виновников провала немцев на ЧМ-2018 по версии фанатов и СМИ. Чемпион Европы-1996, который работает менеджером Бундесманшафт, согласен с этим.

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Перед стартом Мундиаля Озил вместе с Гюндоганом сделали скандальное фото с президентом Турции Эрдоганом, у которого не очень хорошая репутация среди немцев и демократического сообщества. Игроки фактически пропиарили политика чужой страны перед выборами, и это разозлило фанатов и прессу.

"Одни лишь фото Озила и Гюндогана не создали беспокойство в команде. Однако весь этот шум в СМИ позже – уже да. Думаю, мы должны были решительнее действовать в этой ситуации.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 травня 2018 р.

Со спортивной точки зрения, возможно, надо было вычеркнуть Гюндогана и Озила из состава. В сборной Германии не принято заставлять игроков что-то делать. Мы стараемся объяснить им причины, убедить их.

Однако с Озилом этого не произошло, и поэтому мы должны подумать над исключением его из заявки. Он не мог ничего внятно объяснить, тогда как Гюндоган все подробно рассказал, но это не позволило ему избежать массовой критики", – рассказал Бирхофф в разговоре с Die Welt.

По мнению немецких СМИ, это откровенный звоночек для 29-летнего Озила, что он может завершить карьеру в сборной Германии, в составе которой забил 23 голов за 92 матча и стал чемпионом мира-2014.

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