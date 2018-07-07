ЧМ-2018: менеджер сборной Германии Бирхофф назвал виновников сенсационного вылета

Легенда сборной Германии, экс-форвард Милана Оливер Бирхофф проанализировал причины сенсационного фиаско Бундестим на Чемпионате мира 2018.
Полузащитник Арсенала Месут Озил стал одним из главных виновников провала немцев на ЧМ-2018 по версии фанатов и СМИ. Чемпион Европы-1996, который работает менеджером Бундесманшафт, согласен с этим.
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Перед стартом Мундиаля Озил вместе с Гюндоганом сделали скандальное фото с президентом Турции Эрдоганом, у которого не очень хорошая репутация среди немцев и демократического сообщества. Игроки фактически пропиарили политика чужой страны перед выборами, и это разозлило фанатов и прессу.
"Одни лишь фото Озила и Гюндогана не создали беспокойство в команде. Однако весь этот шум в СМИ позже – уже да. Думаю, мы должны были решительнее действовать в этой ситуации.
Со спортивной точки зрения, возможно, надо было вычеркнуть Гюндогана и Озила из состава. В сборной Германии не принято заставлять игроков что-то делать. Мы стараемся объяснить им причины, убедить их.
Однако с Озилом этого не произошло, и поэтому мы должны подумать над исключением его из заявки. Он не мог ничего внятно объяснить, тогда как Гюндоган все подробно рассказал, но это не позволило ему избежать массовой критики", – рассказал Бирхофф в разговоре с Die Welt.
По мнению немецких СМИ, это откровенный звоночек для 29-летнего Озила, что он может завершить карьеру в сборной Германии, в составе которой забил 23 голов за 92 матча и стал чемпионом мира-2014.
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