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ЧМ-2018: НАТО поздравил полуфиналистов Мундиаля, попутно потроллив Россию

15:03 41 Читати українською
ЧМ-2018: НАТО поздравил полуфиналистов Мундиаля, попутно потроллив Россию
Сборная Хорватии / AP

Военно-политический блок Организация Североатлантического договора (НАТО) поздравил сборные Франции, Бельгии, Англии и Хорватии с выходом в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

НАТО поздравил всех полуфиналистов ЧМ-2018 и отдельно подчеркнул принадлежность этих стран в альянс в своем официальном твиттере.

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"Оставшиеся четыре сборные на чемпионате мира по футболу – из стран НАТО. Удачи всем командам", – говорится в сообщении.

Таким образом, в военно-политическом блоке еще и потроллили российскую сборную, которая накануне проиграла хорватам. Россия не только не входит в альянс, но и рассматривается его вероятным противником и угрозой стабильности стран-членов. В частности, процесс создания НАТО в 1949 году был запущен из-за угрозы со стороны Советского Союза.

Напомним, что матчи 1/2 финала чемпионата мира-2018 состоятся 10 и 11 июля.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Хорватия Хорватия Россия - Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Англия Англия
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