Військово-політичний блок Організація Північноатлантичного договору (НАТО) привітав збірні Франції, Бельгії, Англії та Хорватії із виходом до 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018.

НАТО привітав усіх півфіналістів ЧС-2018 і окремо підкреслив належність цих країн до альянсу в своєму офіційному твіттері.

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"Чотири збірні, що залишилися на чемпіонаті світу з футболу, з країн НАТО. Успіху всім командам", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, у військово-політичному блоці ще й потролили команду Росії, яка не тільки не входить до альянсу, а й вважається його ймовірним противником і загрозою стабільності країн-членів. Зокрема, процес створення НАТО в 1949 році було запущено через загрозу з боку Радянського Союзу.

Нагадаємо, що матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 відбудуться 10 та 11 липня.