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ЧС-2018: НАТО привітав півфіналістів Мундіалю, принагідно потроливши Росію

15:02 72 Читать на русском
ЧС-2018: НАТО привітав півфіналістів Мундіалю, принагідно потроливши Росію
Збірна Хорватії / AP

Військово-політичний блок Організація Північноатлантичного договору (НАТО) привітав збірні Франції, Бельгії, Англії та Хорватії із виходом до 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018.

НАТО привітав усіх півфіналістів ЧС-2018 і окремо підкреслив належність цих країн до альянсу в своєму офіційному твіттері.

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"Чотири збірні, що залишилися на чемпіонаті світу з футболу, з країн НАТО. Успіху всім командам", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, у військово-політичному блоці ще й потролили команду Росії, яка не тільки не входить до альянсу, а й вважається його ймовірним противником і загрозою стабільності країн-членів. Зокрема, процес створення НАТО в 1949 році було запущено через загрозу з боку Радянського Союзу.

Нагадаємо, що матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 відбудуться 10 та 11 липня.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Хорватія Хорватія Росія - Хорватія Франція Франція ЧС 2018 Бельгія Бельгія Англія Англія
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