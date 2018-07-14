ЧМ-2018: Месси влиял на выбор состава Аргентины, игнорируя некоторых игроков, – СМИ

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оказывал влияние на выбор состава в матчах чемпионата мира-2018, уверяют местные СМИ.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси считал, что хавбек Джованни Ло Чельсо и защитник Федерико Фасио имеют недостаточно высокий уровень для участия в матчах ЧМ-2018, сообщает Clarin.

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В итоге Ло Чельсо так ни разу и не вышел на поле, а Фасио сыграл лишь 45 минут в матче 1/8 финала против Франции. Интересно, что Фасио в составе Ромы в сезоне 2017/18 выбил Месси и компанию из Лиги чемпионов.

Напомним, Аргентина прекратила борьбу за победу на Мундиале в 1/8 финала, проиграв Франции. Еще во время турнира появлялась информация о конфликтах в команде.

К слову, сам Месси на ЧМ-2018 забил лишь один гол, а также не реализовал пенальти в поединке против Исландии.