toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ПОЛЬША - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛИЯ - ПАНАМА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Месси в День рождения получил от россиян торт в виде своей фигуры, но так и не увидел его

24 июня 22:29 258 Читати українською
ЧМ-2018: Месси в День рождения получил от россиян торт в виде своей фигуры, но так и не увидел его
Лионель Месси / фото: Твиттер AFA

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил необычный подарок в свой 31-й День рождения. Правда, сам Лео так и не увидел презент.

Администрация города Бронницы Московской области, в котором базируется сборная Аргентины, решила поздравить Лионеля Месси с Днем рождения. По этому случаю россияне испекли торт в виде фигуры знаменитого бомбардира, сообщает Championat.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

В самом городе были вывешены соответствующие баннеры и даже организован небольшой концерт. Однако сам Месси так и не увидел подарка, поскольку находился в то время на базе команды.

Но торт не пропал. Его позволили съесть всем желающим, которые присутствующие фанаты в количестве более тысячи человек, с удовольствием и сделали. К слову, торт имел высоту около двух метров и весил 150 килограмм.

Напомним, после 2 туров ЧМ-2018 Аргентина набрала только 1 очко. Даже победа над Нигерией в матче 3 тура не гарантирует команде Сампаоли продолжение борьбы в турнире.

"Сампаоли должен застрелиться с Месси одним патроном". Сокрушительная реакция соцсетей на фиаско Аргентины против Хорватии

Фото: Championat

Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
32
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук