ЧМ-2018: Месси в День рождения получил от россиян торт в виде своей фигуры, но так и не увидел его

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил необычный подарок в свой 31-й День рождения. Правда, сам Лео так и не увидел презент.

Администрация города Бронницы Московской области, в котором базируется сборная Аргентины, решила поздравить Лионеля Месси с Днем рождения. По этому случаю россияне испекли торт в виде фигуры знаменитого бомбардира, сообщает Championat.

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В самом городе были вывешены соответствующие баннеры и даже организован небольшой концерт. Однако сам Месси так и не увидел подарка, поскольку находился в то время на базе команды.

Но торт не пропал. Его позволили съесть всем желающим, которые присутствующие фанаты в количестве более тысячи человек, с удовольствием и сделали. К слову, торт имел высоту около двух метров и весил 150 килограмм.

Напомним, после 2 туров ЧМ-2018 Аргентина набрала только 1 очко. Даже победа над Нигерией в матче 3 тура не гарантирует команде Сампаоли продолжение борьбы в турнире.

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Фото: Championat

#WorldCup - Getting close to Messi...a piece of cake !

Fans gather around a giant cake in Bronnitsy, base camp of the Argentinian team, in order to celebrate Lionel Messi's 31st birthday @jmabromata #AFP pic.twitter.com/yQ34uzZ2pt — AFP Photo (@AFPphoto) 24 червня 2018 р.