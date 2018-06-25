ЧМ-2018: Месси в День рождения получил от россиян торт в виде своей фигуры, но так и не увидел его

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил необычный подарок в свой 31-й День рождения. Правда, сам Лео так и не увидел презент.
Администрация города Бронницы Московской области, в котором базируется сборная Аргентины, решила поздравить Лионеля Месси с Днем рождения. По этому случаю россияне испекли торт в виде фигуры знаменитого бомбардира, сообщает Championat.
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В самом городе были вывешены соответствующие баннеры и даже организован небольшой концерт. Однако сам Месси так и не увидел подарка, поскольку находился в то время на базе команды.
Но торт не пропал. Его позволили съесть всем желающим, которые присутствующие фанаты в количестве более тысячи человек, с удовольствием и сделали. К слову, торт имел высоту около двух метров и весил 150 килограмм.
Напомним, после 2 туров ЧМ-2018 Аргентина набрала только 1 очко. Даже победа над Нигерией в матче 3 тура не гарантирует команде Сампаоли продолжение борьбы в турнире.
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Фото: Championat