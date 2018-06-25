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ЧС-2018: Мессі в День народження отримав від росіян торт у вигляді своєї фігури, проте так і не побачив його

24 червня 22:29 977 Читать на русском
ЧС-2018: Мессі в День народження отримав від росіян торт у вигляді своєї фігури, проте так і не побачив його
Ліонель Мессі / фото: Твіттер AFA

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав незвичний подарунок у свій 31-й День народження. Щоправда, сам Лео так і не побачив презент.

Адміністрація міста Бронниці Московської області, у якому базується збірна Аргентини, вирішила привітати Ліонеля Мессі з Днем народження. З цієї нагоди росіяни спекли торт у вигляді фігури знаменитого бомбардира, повідомляє Championat.

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В самому місті були вивішені відповідні банери та навіть організований невеличкий концерт. Проте сам Мессі так і не побачив подарунка, оскільки перебував у той час на базі команди.

Але торт не пропав. Його дозволили з'їсти усім бажаючим, що присутні фанати у кількості більше тисячі осіб, із задоволенням і зробили. До слова, торт мав висоту близько двох метрів та важив 150 кілограм.

Нагадаємо, після 2 турів ЧС-2018 Аргентина набрала лише 1 очко. Навіть перемога над Нігерією в матчі 3 туру не гарантує команді Сампаолі продовження боротьби в турнірі.

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Фото: Championat

Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина футбольні курйози
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