Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Влітку 2016 року Мессі зробив, мабуть, найбільшу помилку у своєму житті. Він заявив, що покидає свою національну збірну, але дав задню. Матч Аргентина – Хорватія ще раз довів усьому світу, що Лео та "альбіселесте" не створені один для одного.

Після програного третього поспіль великого фіналу на Копа Амеріка стало зрозуміло, що неймовірно талановите покоління збірної Аргентини ніколи не зможе ощасливити свою націю. Усіх цих Агуеро, Ігуаїнів та Ді Марій ніби прокляла якась бразильська шаманка і, приїжджаючи у табір збірної, вони перетворювались на абсолютно посередніх футболістів. Лише Мессі завдяки своїй магії тривалий час тримав планку та самотужки тягнув команду. Зрештою, саме завдяки хет-трику Лео в Еквадорі "альбіселесте" кваліфікувалась на чемпіонат світу. Та, на жаль, у Нижньому Новгороді, посередність полонила і найкращого гравця останньої декади.

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Після ісландського фіаско усі прагнули побачити злого Мессі, який випалюватиме газон та рватиме Хорватію на дрібні шматки. Але на практиці ми отримали звичайну посередність. Так, підопічні Даліча грамотно перекрили 5-разовому володарю "Золотого м'яча" кисень, він був повністю виключений з гри, однак критикувати Лео потрібно за інше. Усім своїм виглядом він демонстрував повну апатію до футболу. Гравець, якого принаймні півпланети вважає найкращим у світі, схоже, опустив руки ще до стартового свистка.

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Коли ти одягаєш капітанську пов'язку збірної Аргентини, то просто не маєш права поводитись на полі так безініціативно. І плювати на критику з боку аргентинських ЗМІ, які часто безпідставно змішують тебе з лайном, плювати на маразматичні коментарі Марадони, плювати на увесь світ... Мессі повинен був абстрагуватись від усього негативу та нареші показати свою велич у футболці "альбіселесте". Але замість того, щоб закрити роти усім недоекспертам, він самоліквідувався в Нижньому Новгороді. Безславно та ганебно...

Окей, хорвати дійсно виключили Мессі, а, собливо, цьому посприяв Ракітіч, який був справжньою тінню свого партнера по Барсі. Та, чорт забирай, невже перед матчем Лео сподівався, що до воріт збірної Хорватії йому постелять червону доріжку? Невже аргентинський геній вперше зіткнувся з такою щільною грою в центрі поля? А як же римське фіаско Барселони та ще сто п'ятсот матчів, коли суперники саме таким чином намагались знешкодити Мессі?

Зараз багато можна розповідати про якісь тактичні аспекти, повну перемогу Даліча над Сампаолі та інші суто футбольні моменти, які завадили Мессі продемонструвати свій клас. Але в Аргентині йому не пробачать, насамперед, відсутності старання та бажання. Якщо ти не можеш безпосередньо вплинути на гру, то принаймні повинен робити так, щоб завести своїх партнерів, показати їм приклад. А скільки разів Лео реально намагався відібрати м'яч у суперника? Один чи два за весь матч. Скільки він пробіг кілометрів? Близько семи. Більше 80% ігрового часу Лео стояв або ходив пішки. А це, на секундочку, був фактично матч за життя...

У складний момент Мессі не зумів продемонструвати характер та взяти на себе роль лідера. Опинившись у незручних умовах, Лео просто заховався у панцир. І тепер йому вкотре закидатимуть, що він – ніхто без Іньєсти чи Хаві. Можна по-різному ставитись до Марадони, але легендарний Дієго Армандо ніколи б не дозволив собі так бездушно грати за Аргентину. Він точно бився б до фінального свистка та надавав хорватам, щонайменше, болючих стусанів. Спадкоємець Марадони зовсім інший – занадто вразливий.

Звісно, багато хто скаже, що Мессі не пощастило з партнерами. Мовляв, йому просто ні з ким грати. А як же Роналду? Хіба у збірній Португалії він оточений великими геніями? У команді Кріша й близько немає таких футболістів, як Агуеро, Ігуаїн, Ді Марія чи Банега. Та головний конкурент Мессі чомусь примудряється самотужки вигравати матчі. Насамперед, завдяки своєму характеру. Роналду, можливо, не настільки талановитий, як Лео, але свої недоліки він компенсує бійцівськиими якостями. Хет-триком у ворота Іспанії Кріштіану довів Мессі, що один у полі – насправді воїн.

Лео ще не залишився за бортом Мундіалю, хоча й від збірної Аргентини зараз залежить небагато. Найпевніше, матч проти Нігерії стане першим великим фіналом для "альбіселесте" на ЧС-2018. Мессі досі має шанс закрити усім нам роти та показати свою велич. А якщо цього не станеться, то національну команду він покине ще більш безславно, ніж два роки тому. Аргентинці остаточно поставлять Лео на щабель нижче за Марадону, а хейтери завжди називатимуть його гравцем лише однієї команди...