ЧМ-2018: колумбийский фанат потерял работу из-за алкоголя на стадионе

Болельщику сборной Колумбии Луису Фелипе Гомесу дорого обошлась выходка на чемпионате мира-2018 в России с распитием спиртного на стадионе.

Колумбийский фанат потерял работу после того, как выпил алкоголь из бинокля на трибунах Мордовия Арены, сообщает BBC.

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Луис Фелипе Гомес стал одним из героев вирусного видео о колумбийских фанатах, которые взломали систему и пронесли спиртное на стадион в причудливый способ. Однако, уже через сутки его жизнь кардинально изменилась. На родине поведение болельщиков вызвала резонанс, а большинство сошлось во мнении, что фанаты создают негативный имидж Колумбии за рубежом.

Как следствие, авиакомпания Avianica Cargo уволила Гомеса с должности регионального менеджера направления Европа-Азия и заявила, что бывший работник своим поведением, употреблением алкоголя, который был незаконно пронесен на стадион, нарушил порядок и нормы, принятые на ЧМ-2018.

Сам болельщик попытался оправдаться через соцсети. В частности, Луис Фелипе Гомес в Facebook написал, что не знал о видеосъемке и не проносил лично спиртное на трибуны. По его словам, он подошел поздороваться со знакомыми, а те предложили ему сделать глоток. На это фанат согласился, поскольку находился "в эйфории от счастья и того, что увидел сборную Колумбии на чемпионате мира".