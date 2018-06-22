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ЧМ-2018: колумбийские фаны сломали систему и пронесли алкоголь на стадион причудливым способом

21 июня 09:46 702 Читати українською
ЧМ-2018: колумбийские фаны сломали систему и пронесли алкоголь на стадион причудливым способом
Колумбийские фанаты / фото из соцсетей

Спиртное находится под запретом на локациях чемпионата мира-2018. Однако, фаны сборной Колумбии нашли интересный способ, чтобы все же пронести на стадион в Саранске алкоголь.

Болельщики "кофейщиков" использовали фальшивые бинокли для проноса алкоголя на трибуны Мордовия Арены, сообщает Marca.

ЧМ-2018 Колумбия – Япония: историческая победа с рекордами, хитрейший гол и очередная сенсация

Перед матчем против сборной Японии колумбийцы додумались использовать сразу два оптических прибора, заполнив их спиртным. Правда, отпраздновать победу своих соотечественников фанатам сборной Колумбии не удалось. Фалькао, Хамес и компания неожиданно уступили "синим самураям".

ЧМ-2018: колумбийские фаны сломали систему и пронесли алкоголь на стадион в причудливый способ

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Колумбия - Япония: Вторник 19 июня 2018

Колумбия
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