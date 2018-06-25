Лучшие фото болельщиц 10 дня ЧМ-2018: пышногрудые бельгийки, сексапильные туниски и обаятельные сине-желтые

Чемпионат мира 2018 радует не только игрой некоторых команд и отсутствием нулевых ничьих, но и красивыми болельщицами и оригинальными фанами.

Десятый день Мундиаля – это фестиваль красоты. Болельщицы сборных Германии, Швеции, Мексики, Южной Кореи, Бельгии и Туниса постарались на славу.

Топ-фото фанатов 9 дня ЧМ-2018: бразильянки топлесс, исландский поцелуй, "Фонсека" с животом и отчаяние "Сампаоли"

Отметим сине-желтых шведок, которые пережили эмоции от эйфории до полного отчаяния, и их конкуренток немок, не жалевших эмоций.

Туниски сияли ярче, чем игроки их национальной сборной. А бельгийки выступили настоящими красными дьяволицами. Страстные же мексиканки были в своем стиле.