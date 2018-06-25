ЧС-2018: колумбійський фанат втратив роботу через алкоголь на стадіоні

Уболівальник збірної Колумбії Луїс Феліпе Гомес дорого поплатився за свою витівку на чемпіонаті світу-2018 у Росії з розпиттям спиртного на стадіоні.

Колумбійський фанат втратив роботу після того, як випив алкоголь із бінокля на трибунах Мордовія Арени, повідомляє BBC.

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Луїс Феліпе Гомес став одним із героїв вірусного відео про колумбійських фанів, які зламали систему та пронесли спиртне на стадіон чудернацьким способом. Проте, вже за добу його життя кардинально змінилось. На батьківщині поведінка вболівальників викликала резонанс, а більшість зійшлася на думці, що фанати створюють негативний імідж Колумбії за межами країни.

Як наслідок, авіакомпанія Avianica Cargo звільнила Гомеса з посади регіонального менеджера напряму Європа-Азія та заявила, що колишній працівник своєю поведінкою, вживанням алкоголю, який був незаконно пронесений на стадіон, порушив порядок і норми, прийняті на ЧС-2018.

Сам уболівальник спробував виправдатися через соцмережі. Зокрема, Луїс Феліпе Гомес у Facebook написав, що не знав про відеозйомку та не проносив особисто спиртне на трибуни. За його словами, він підійшов привітатися зі знайомими, а ті запропонували йому зробити ковток. На це фанат погодився, оскільки перебував " в ейфорії від щастя та того, що побачив збірну Колумбії на чемпіонаті світу".