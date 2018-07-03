toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Колумбия – Англия: составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

20:02 56 Читати українською
Колумбия – Англия: составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Колумбия – Англия: составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Колумбия и Англия сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Англия – Колумбия начнутся в 21:00. Команды объявили стартовые составы.

Колумбия – Англия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магвайр – Трипьеєр, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли – Стерлинг, Кейн

Колумбия: Оспина – Мохика, Д. Санчес, Мина, Ариас – К. Санчес, Барриос, Лерма, Кинтеро, Куадрадо – Фалькао

Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
18
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Колумбия Колумбия Колумбия - Англия Англия Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Колумбия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук