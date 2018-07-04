ЧС-2018: Кейн повторив досягнення Лінекера

Форвард збірної Англії Харрі Кейн зумів повторити досягнення легендарного нападника "Трьох левів" Гарі Лінекера за кількістю забитих м'ячів на одному Мундіалі.

Кейн забив свій 6-й м'яч на ЧС-2018 у грі проти Колумбії, повідомляє Gracenote Live.

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Реалізований у поєдинку з "кав'ярниками" пенальті дозволив англійському нападнику зрівнятися зі своїм попередником Гарі Лінекером. Екс-форвард Лестера та Тоттенхема, а нині телеексперт на чемпіонаті світу-1986 теж забив 6 голів. Тоді цей показник дозволив Лінекеру завоювати "Золотий бутс" Мундіалю.

Відзначимо, що три зі своїх шести м'ячів на ЧС-2018 Кейн забив із пенальті.