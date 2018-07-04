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ЧС-2018: Кейн повторив досягнення Лінекера

3 липня 23:25 497 Читать на русском
ЧС-2018: Кейн повторив досягнення Лінекера
Кейн повторив досягнення Лінекера

Форвард збірної Англії Харрі Кейн зумів повторити досягнення легендарного нападника "Трьох левів" Гарі Лінекера за кількістю забитих м'ячів на одному Мундіалі.

Кейн забив свій 6-й м'яч на ЧС-2018 у грі проти Колумбії, повідомляє Gracenote Live.

Колумбія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Реалізований у поєдинку з "кав'ярниками" пенальті дозволив англійському нападнику зрівнятися зі своїм попередником Гарі Лінекером. Екс-форвард Лестера та Тоттенхема, а нині телеексперт на чемпіонаті світу-1986 теж забив 6 голів. Тоді цей показник дозволив Лінекеру завоювати "Золотий бутс" Мундіалю.

Відзначимо, що три зі своїх шести м'ячів на ЧС-2018 Кейн забив із пенальті.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія ЧС 2018 Колумбія - Англія Гарі Лінекер
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